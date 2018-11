Emanuela Sica presenta ad Avellino: "L'ultima Luna" Incontro dibattito con Anzalone, D'Amelio e Bassolino

Sabato, tre Novembre alle ore 17:30 presso il Circolo della Stampa di Avellino si terrà l’incontro dibattito sul libro L’ultima luna, di Emanuela Sica.

Interverranno, moderati da Gianni Festa direttore Quotidiano del Sud: Simona Stamelluti giornalista, Luigi Anzalone, Rosa D’Amelio presidente Consiglio Regionale Campania, Antonio Bassolino presidente FondAazione Sudd. L’evento ha ottenuto il patrocinio della Presidenza del Consiglio Regionale della Campania e della Fondazione Sudd, in collaborazione con il Circolo della stampa di Avellino.

L’ultima luna, Pensa Editore, di recente ha vinto il Premio della Critica al Premio Letterario Internazionale “Tra le parole e l’infinito” - Award Cultural Festival International XIX Edizione.

Lavoro letterario il cui titolo è ispirato dall’omonima canzone di Lucio Dalla (artista e maestro delle introspezioni più meditanti ed umanistiche dai tratti essenzialmente onirici) affronta la vita, l’amore, la morte, la mitologia in un intreccio di fatti ed eventi, il più delle volte, realmente accaduti ed a tratti mitologicamente agganciati alla storia dell’umanità. Vite che si innestano nella genesi dell’essere, nella sua trasformazione, evoluzione ed involuzione.

Nel libro si racconta l’amore e le sue infinite metamorfosi e catarsi; la vita e le sue concretezze di cronaca, attualità e storia, in una danza cruenta (e impari) con la morte; la mitologia e le sue strabilianti storie nell’eterna lotta tra eros e thanatos.

Racconti e monologhi che aprono, scenograficamente, il sipario su un mondo, antico e moderno, fatto di uomini e donne che (realmente -attraverso storie vere- oppure mitologicamente) con le loro azioni, omissioni o sottomissioni hanno lasciato un segno, a volte profondo a volte superficiale, nella vita di ognuno di noi. L’incipit è un germoglio che diventa pianta. Il seme è quello dell’Amore. Amore che cresce e si trasforma (a volte) sino a diventare l’involuzione del suo stesso nome, si trasforma in peius nel suo significato originario, diventando amore tossico e dando nutrimento e linfa alla più atroce violenza di genere. Si prosegue con la cronaca, con le storie nere e vere, di terribili martirii. Si narrano le esistenze di esseri umani che chiamiamo eroi oppure conosciamo solo in punto di morte nelle stragi di mafia e di terrore, figlie innaturali dei vecchi e nuovi tempi. Ancora racconti e monologhi come cospicue testimonianze, liricamente meditanti, della grave crisi della civiltà in cui viviamo con un'opposizione condotta, manco a dirlo, in nome dell'humanum, ovvero dei valori razionali ed emozionali su cui si fondano la libertà, la dignità e l'uguaglianza, di cui una delle più significative ed eminenti espressioni sono le humanaelitterae. È questa la traccia di quell’infinito (ed oltre) “sentire” in un mondo che ci appartiene ed a cui siamo legati, nella felicità o nella sofferenza, nonostante tutto ed anche con tutte le sue assurde contraddizioni.

I principali temi ed argomenti trattati nel testo: Amore,amore tossico,violenza di genere, femminicidio, violenza psicologica, violenza sessuale, amori storici e mitologici, sorriso speranza, eterna lotta tra il bene e il male, infanzia abbandonata, stragi di mafia, Falcone. Tragedia Marcinelle, terrorismo, strage di Nizza, fine vita, eutanasia, vicenda dj Bobo, guerra in Siria, attentato terrorismo Berlino in memoria di Fabrizia Di Lorenzo, strage di Sant’Anna di Strazzena 1944, terremoto, strage di Sabra e Shatila 18 settembre 1982, Napoli visto da un fantasma: Totò, Peppino Impastato, violenza, gli ultimi: i barboni, violenza negli asili: trattamenti disumani nei campi di concentramento, Palestina e campi di concentramento, omosessualità, Maria Teresa Di Lascia.

Emanuela Sica, avvocato patrocinante cassazionista, oltre che nell’attività precipua, profonde appassionato impegno sulle più attuali e scottanti problematiche sociali e femminili. Responsabile dello sportello legale Irpinia per il Corpo Internazionale di Soccorso [S.M.O.C. di San Giorgio] che offre patrocinio legale gratuito in favore dei non abbienti e delle donne vittime di violenza. Ha ideato e promosso un progetto (#PanchinaRossa#AmoreTossico#EducazioneAffettiva) di sensibilizzazione e lotta contro la violenza di genere, incentrato sui temi dell'amore con particolare riferimento fenomenologico a quello tossico, unitamente all’educazione affettiva (numerosi seminari formativi nelle scuole della Regione Campania).

Cura un blog su internet che porta il suo nome e diverse rubriche su quotidiani nazionali e provinciali. "Fenomenologa dilettante dei sentimenti", come ama definirsi, Emanuela Sica ‘’scrittrice’’ si manifesta nel 1993 quando da un suo racconto “Uccelli di carta” prende vita e titolo una raccolta narrativa (a cura di giovani studenti liceali) dall’omonimo titolo. Nel 2005 pubblica la silloge dal titolo "Un angelo all'improvviso", ha partecipato, con prose scelte, a “Le strade della poesia” nel 2011, “Il giglio di grano" nel 2013 e “Pietre Vive” sempre 2013. Nel 2017 ha vinto il premio Internazionale Letterario -sezione Autori Emergenti con la poesia "Una cicuta". Nel campo della narrativa si è felicemente cimentata con "Assolo" (2009) e "Anatomia di anime" (2010) oltre a partecipare con un suo racconto al libro “Cairano: Relazioni Felicitanti” (2014), La ragazza di Vizzini (2018 -coautrice).

