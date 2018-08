Vigili urbani,è morto l'ex comandante Perillo. "Troppo dolore" Il lutto ad Avella

Avella piange un altro suo figlio. Un lutto colpisce la comunità del Mandamento, lasciando sgomenti e addolorati tutti. Si è spento ieri sera l’ex comandante in pensione dei Vigili Urbani di Avella Antonio Perillo.

Da tempo lottava contro una malattia. In serata il suo cuore si è fermato per sempre. «La cittadinanza partecipa commossa al dolore della famiglia Perillo, per la dolorosa perdita dell'amato Tonino». Così lo chiamavano amici sodali, intimi, familiari. Il social diventa diario virtuale del dolore condiviso. Tutti ricordano la persona sempre vera e umile, che della posizione di comando mai aveva fatto scudo nei rapporti veri e sinceri.

«I Devoti Madonna delle Grazie partecipano al dolore della famiglia Perillo per la dipartita del caro Tonino già comandante della polizia municipale di Avella». Uno dei post che viaggia sul social Facebook, mietendo like e commenti commossi e addolorati.