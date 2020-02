Prevenzione tumore al seno, grande partecipazione ad Altavilla Amos Partenio e Associazione CuraTeStesso insieme per la lotta al cancro

Grande partecipazione ad Altavilla Irpina agli ambulatori dedicati alla prevenzione del tumore al seno e non solo, organizzati dall’Amos Partenio in collaborazione con l’associazione CuraTeStesso. Nel pomeriggio di ieri, domenica 16 febbraio, tante le visite gratuite effettuate nei locali del presidio sanitario di Altavilla, con i senologi Carlo Iannace e Giuseppe Amaturo e il dentista Emanuele Quattrocchi.

I volontari delle due associazioni, che collaborano in forte sinergia per diffondere sempre più il messaggio della prevenzione, ringraziano innanzitutto donne e uomini che hanno preso parte agli ambulatori, i medici per il loro prezioso operato sul territorio, il distretto sanitario di Avellino nella persona del dottor Armando Pirone, il presidio sanitario di Altavilla per aver messo a disposizione i locali, nella persona del direttore dottor Antonio Valentino e i collaboratori Antonio Savino, Filippo Conte e Rosalba Scavo, e l’amministrazione comunale per il patrocinio.

Per i prossimi appuntamenti con la prevenzione, durante i quali vengono effettuate visite gratuite con diversi specialisti, il calendario è sempre disponibile sulla pagina Facebook Amdos Campania.