Castel Baronia, quota rosa: battaglia vinta per Patrizia Reale E' arrivata la pronuncia del tribunale amministrativo regionale della Campania

Anche se a distanza di qualche anno nel corso dei quali sono cambiate radicalmente tante cose, il tribunale amministrativo regionale della Campania si è pronunciato a favore di Patrizia Reale.

Giusta fu la nomina ad assessore della Reale (capogruppo di minoranza), fatta dal commissario ad acta, sentenza 08 aprile 2021.

"Il giudice con sentenza del 08/04/2021 n° 01446/2016 decide che sulla richiesta avanzata dai componenti dell’allora giunta comunale Martone, Famiglietti, Montalbetti di annullamento dell’operato del commissario ad Acta avvocato Adriano Tortora, ordinanza n. 4/2016 nominato dal difensore civico presso la Regione Campania, di revoca dall’incarico da assessore di Montalbetti e di nomina in sua sostituzione di Patrizia Reale. Altresì ogni atto connesso e presupposto fu giusto. Inoltre condanna i componenti della giunta di allora al risarcimento delle spese della lite."

La Reale fu nominata assessore in virtù dell’indisponibilità delle tre consigliere comunali di Maggioranza. Una battaglia che, anche se a volte ha espresso toni forti, ha tracciato una via e si auspica una svolta morale e collaborativa per il futuro.

"Le battaglie si vincono e si perdono ma la dirimente è il modo come vengono affrontate. Bastava poco, solo la nomina di una delle tre donne dell’allora Consiglio Comunale, come peraltro è stato fatto in questa legislatura. A Castel Baronia oggi in giunta una donna c’è!"