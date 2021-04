Recupero Castello di Gesualdo, domani la consegna del cantiere Appuntamento alle 11 con il presidente Biancardi e il sindaco Pesiri

E’ in programma domani – 15 aprile - la consegna del cantiere all’impresa “Mastio Restauri Srl” che si è aggiudicata l’appalto per il recupero del Castello di Gesualdo. L’investimento previsto è pari a 2.575.544,25 euro. Si terrà un incontro davanti all’ingresso del castello con il presidente della Provincia, Domenico Biancardi, il sindaco di Gesualdo, Edgardo Pesiri, i responsabili dell’impresa, per una breve cerimonia e per illustrare il progetto di ristrutturazione. L’appuntamento è per le ore 11,00.