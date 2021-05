Card Vaccinali: ecco il calendario per le consegne ad Avellino La nota stampa

Card vaccinali, parte la consegna in Comune ad Avellino. Per la consegna della carta di attestazione del vaccino Anticovid-19 per i cittadini che hanno ricevuto il messaggio dell’Asl entro il 16 maggio 2021.

Di seguito la nota del Comune:

Il Comune di Avellino comunica di seguito le modalità di consegna delle Card consegnate al Comune in data 15 maggio 2021.

Per la consegna occorre presentare il documento personale di riconoscimento

È possibile ritirare la card anche presentando delega (solo per parenti)

Luogo COnsegna COmune di Avellino, presso ufficio passi

DALLA LETTERA (A) ALLA LETTERA (B) (COMPRESA)

Mercoledì 19 maggio dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle 18.30

LETTERA ( C )

Giovedì 20 maggio dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle 18.30

LETTERA (D)

Venerdì 21 maggio dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle 18.30

DALLA LETTERA (E) ALLA LETTERA (G)

Sabato 22 maggio dalle ore 9.00 alle ore 13.00

DALLA LETTERA (H) ALLA LETTERA (L)

Lunedì 24 maggio dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 15.30 alle 18.30

LETTERA (M)

Martedì 25 maggio dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 18.30

DALLA LETTERA (N) ALLA LETTERA (P)

Mercoledì 26 maggio dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 18.30

DALLA LETTERA (Q) ALLA LETTERA (S)

Giovedì 27 maggio dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15,30 alle ore 18.30

DALLA LETTERA (T) ALLA LETTERA (Z)

Venerdì 28 maggio dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle 18.30