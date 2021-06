Palestra comunale protetta grazie al Rotary a Grottaminarda Cerimonia di consegna nella Sala Consiliare "Sandro Pertini"

Il Rotary Club Avellino Est Centenario dona al Comune di Grottaminarda un defibrillatore automatico per la Palestra Comunale attigua all'Istituto Comprensivo San Tommaso D'Aquino. La cerimonia di consegna si terrà oggi mercoledì 23 giugno, alle ore 15,30 nella Sala Consiliare "Sandro Pertini".

Interverranno il Sindaco Angelo Cobino, il Presidente del Rotary Club Avellino Est, Giuseppe Manzo, l'Assessora all'Istruzione, Marilisa Grillo, il Delegato allo Sport, Rocco De Luca, il Vicesindaco, Assessore alla Sanità, Marcantonio Spera. La cittadinanza è invitata a partecipare nel rispetto delle normative anti-Covid.

Una palestra cardio protetta è fondamentale per fare sport in sicurezza e c'è la necessità di dotare ogni luogo pubblico di una strumentazione salvavita.

Grazie alla sensibilità del Rotary si può procedere verso questo percorso. D'altra parte non è la prima volta che il Rotary fa dono al Comune di Grottaminarda di elementi utili alla comunità, basti ricordare i canestri da basket per piazzale Italia e le pattumiere per le deiezioni canine nei Giardini De Curtis e a Parco Molinelle.