Si torna a morire di Covid in Irpinia: 76enne di Taurasi stroncato dal virus I dati dell'Asl

Si torna a morire di Covid in Irpinia. Si tratta di un 76enne di Taurasi morto nella area Covid del Frangipane di Ariano. Presso il polo ospedaliero del Tricolle risultano ricoverati 6 pazienti in Area Covid, di cui 3 (su 16 posti letto) in Medicina e 3 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva.