Cadavere sul Partenio. La conferma dai familiari: "Quei vestiti sono di Antonio" I resti umani apparterrebbero ad Antonio Moscatiello, il 54enne scomparso da Cervinara

Giovedì pomeriggio il macabro rinvenimento di un cadavere senza testa tra i castagneti del Partenio. Ieri i primi elementi che confermerebbero che quei resti umani apparterrebbero ad Antonio Moscatiello, il 54enne scomparso da Cervinara lo scorso 26 giugno. Si attende l'esito degli esami del Dna e dell'autopsia che chiarirà le cause del decesso. Intanto i familiari confermano che i vestiti e cellulare, trovato in quei rovi, apparterrebbero al 54enne di cui non si hanno notizie da mesi. E così pootrebbe essere ad una svolta il "giallo" della scomparsa di Antonio Moscatiello. Accanto al cadavere trovato giovedì in un castagneto di montagna da alcuni giovani, è stato trovato un telefono cellulare che apparterrebbe proprio allo scomparso di Cervinara.Corrispondono anche gli abiti indossati, una tuta sportiva blu e scarpe dello stesso colore, al momento della scomparsa.

La conferma sulla identità del cadavere viene anche dal dentista che lo aveva tra i suoi pazienti. Il professionista - a cui è stata fatta visionare la mandibola - ha riconosciuto alcuni interventi odontoiatrici effettuati sul paziente.