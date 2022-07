Ariano: Cuoricini bianchi verso il cielo per un piccolo angioletto volato via Il gesto commovente di Katia Sicuranza

"La tua dolce mamma mi ha parlato di te come una bimba da sogno. Una guerriera, una piccolissima ma immensa forza della natura." E' il pensiero commovente di Katia Sicuranza, la zia della piccola di soli tre mesi, figlia di una coppia giovanissima di Ariano Irpino venuta a mancare a causa di una grave patologia degenerata in pochissimo tempo fino all'epilogo finale. Attaccata ad un macchinario che da ieri si è spento per sempre.

"Mi diceva che i tuoi erano a palla, che avevi la bocca a cuoricino e che con il fiocchettino in testa facevi la vanitosa. Eri uno spettacolo che io non vedrò mai se non in foto. Voglio immaginarti felice ora e che fai ciao con la manina a mamma e papà e a noi tutti. Ti mando un cuoricino bianco fin lassù dove qualcuno ha deciso che quello sarà il tuo posto."

Oggi pomeriggio nel Santuario Madonna di Fatima di rione Cardito, nel piano di zona le verrà rivolto l'ultimo affettuoso saluto. Solidarietà e sincera vicinanza ai genitori e familiari in questo momento così triste e doloroso.