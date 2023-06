Autisti Air col vizietto del caffè: accade troppo spesso ad Ariano e non solo Appello all'azienda di trasporto irpina a vigilare su questi comportamenti anomali

Lunghe soste dei pullman Air, spesso più di uno, davanti ai bar. Accade oramai troppo spesso, quasi come un'abitudine quotidiana ad Ariano Irpino soprattutto nel piazzale di fronte al carcere Pasquale Campanello e non solo.

A notarlo sono stati in tanti. E la scena non è sfuggita ai nostri occhi, essendo stati immortalati anche da noi. Non un semplice e rapido caffè (non sappiamo se ciò sia consentito ad un'autista alla guida di un mezzo di trasporto), ma spesso lunghe chiacchierate tra colleghi ed amici. Insomma una sorta di punto di ritrovo giornaliero. Oltretutto in un piazzale che diventa spesso anche inaccessibile a causa della presenza disordinata di bus, camion e auto.

A qualcuno sicuramente non sarà andato giù questo amaro caffè. Un comportamento del genere ci viene segnalato anche tra Flumeri e Grottaminarda.

Non spetta chiaramente a noi stabilire se sia un comportamento sbagliato o meno. Lo faccia, si spera, chi di competenza.