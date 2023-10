Dall'India a Santo Stefano del Sole per sposarsi: la storia di Jagroop e Ada I due neosposi si sono giurati eterno amore in Irpinia. Il sindaco: hanno scelto il paese dell'amore

Sia chiama Jagroop Singh nato in India ma da anni lavora in Germania ed ha scelto un paese irpino Santo Stefano del Sole per sposarsi con la sua Ada che di cognome fa Ferrara e viene dalla splendida città siciliana di Enna. Quello tra Jagroop e Ada è il secondo matrimonio celebrato dal sindaco di Santo Stefano del Sole Gerardo Santoli tra sposi che nonostante nessuna origine santostefanese, attratti dalla bellezza e dal fascino del paese, hanno deciso di celebrare il loro giorno più bello in questo incantevole centro.

Prima di Jagroop e Ada infatti a unirsi in matrimonio sono stati i coniugi transalpini Marteau provenienti da Fontaine Au Bois,. La scelta di Santo Stefano del Sole come location per il matrimonio evidenzia la crescente popolarità e attrattiva di questo luogo pittoresco.

A celebrare la cerimonia nuziale è stato come detto il sindaco di Santo Stefano del Sole, Gerardo Santoli. Con grande entusiasmo, il sindaco ha accolto la coppia nella sua comunità locale. "Santo Stefano diventa il paese della gentilezza e dell'amore, sempre più coppie scelgono di celebrare da noi la loro promessa o il matrimonio", afferma il sindaco Santoli. "In particolare la nostra comunità ha adottato Ada e Jagroop e auguriamo loro ogni bene, con loro Santo Stefano del Sole continua a consolidare la sua reputazione come luogo magico e romantico, pronto ad accogliere tutti coloro che desiderano suggellare il loro amore in un contesto incantevole.”