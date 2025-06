Summonte: conto alla rovescia per la notte romantica 2025 Musica, arte, gastronomia e partecipazione per una tre giorni da vivere con il cuore

Torna a Summonte, uno dei Borghi più Belli d’Italia, incastonato tra natura e storia, la Notte Romantica, evento che anche quest’anno farà risplendere l’anima più poetica del paese con un programma ricco di appuntamenti tra musica, teatro, gastronomia e arte.

L’edizione 2025, in programma dal 20 al 22 giugno, si preannuncia particolarmente intensa e partecipata, con tante novità e prestigiose collaborazioni.

La manifestazione, diventata ormai un punto di riferimento per il territorio, è realizzata con il patrocinio e il coordinamento del Comune di Summonte, e vede il coinvolgimento diretto della Pro Loco Submontis e delle attività commerciali locali, a dimostrazione di un tessuto comunitario vivo e partecipe. Partner dell’evento saranno l’agenzia Generali Avellino Italia di Paolo Sanfilippo e Radio Punto Nuovo, media partner ufficiale dell’iniziativa.

«La Notte Romantica è uno degli eventi più attesi nel nostro calendario annuale - afferma il sindaco Ivo Capone - perché unisce la valorizzazione del nostro borgo, la promozione turistica e culturale del territorio e il piacere della condivisione. Quest’anno, in particolare, poniamo l’accento sul progetto del Borgo della Musica, un’idea che vuole trasformare Summonte in un centro permanente di produzione e fruizione musicale, in continuità con il nostro impegno per la cultura e la bellezza».

Il programma della Notte Romantica 2025 si sviluppa in tre giornate che alternano spettacoli, laboratori, incontri e momenti di convivialità.

Il Programma

Venerdì 20 giugno si aprirà ufficialmente la manifestazione con l’inaugurazione dell’Area Giochi all’Arco di San Nicola, curata dall’associazione Mondo Amico (ore 18:30), seguita dall’apertura degli stand enogastronomici (ore 19:00), che offriranno ai visitatori i sapori della tradizione. In serata, spazio alla danza con l’esibizione dell’Accademia ABC Studios (ore 20:00 in piazza F. Matarazzo), mentre a chiudere la serata sarà il DJ set di AnRì in piazza A. De Vito (ore 21:30).

Sabato 21 giugno si apre nel segno della cultura con la presentazione del libro “Giovanni Balducci detto il Cocci” di Francesco Caloia (ore 18:30, Chiesa di San Nicola di Bari). A seguire, ancora gusto con gli stand enogastronomici (ore 19:00), e poi musica live con SAXARDO all’Arco di San Nicola (ore 19:30), danze caraibiche e flamenco con Spanish Harlem (ore 20:00, piazza Matarazzo), e il concerto di Marcello Apicella (ore 21:30, piazza De Vito).

Domenica 22 giugno, spazio alla comunità: alle ore 12:00 torna l’evento “C’è Posto per te - Comunità in…tavola”, in cui i cittadini saranno protagonisti nel preparare e condividere i propri piatti preferiti, in un momento di autentica convivialità. La chiusura sarà affidata alla compagnia teatrale ATLAS con la commedia brillante di Ray Cooney “Taxi a due piazze” (ore 20:00, piazza De Vito).

Durante tutta la durata dell’evento, sarà possibile visitare l’esposizione artistica “Quadri d’Amore” dell’artista Dorotea Virtuoso nella sala della Torre Angioina, e scoprire gli allestimenti creativi realizzati da Chiaro Scuro ArtLab di Bianca Pacilio, che trasformeranno il borgo in un percorso scenografico ricco di poesia visiva.

Inoltre, i più piccoli saranno protagonisti del progetto “PiantiAMOla”, con l’adozione simbolica di un’aiuola da parte dei bambini di Summonte, per trasmettere un messaggio di cura e appartenenza al territorio. Le visite guidate al borgo e alla Torre Angioina, a cura dell’Infopoint Summonte, completeranno l’esperienza culturale dei visitatori.

Il Borgo della Musica

Fiore all’occhiello dell’edizione 2025 è il consolidamento del progetto “Borgo della Musica”, che si propone di trasformare Summonte in un laboratorio permanente di espressione musicale. Dopo le esperienze positive delle passate stagioni con rassegne, concerti e residenze artistiche, l’Amministrazione comunale intende dare nuovo impulso a questa visione, creando spazi dedicati, occasioni formative e coinvolgendo artisti di calibro nazionale. La Notte Romantica diventa, in questo senso, non solo una festa di emozioni, ma anche una tappa significativa di un percorso culturale di lungo respiro.

Un evento corale

A rendere speciale la Notte Romantica 2025 è il coinvolgimento di tutta la comunità: le attività commerciali di Summonte, infatti, saranno protagoniste con iniziative dedicate, allestimenti tematici e proposte pensate per accogliere al meglio i visitatori. L’evento rappresenta un’importante occasione di valorizzazione economica e turistica per il paese, attirando ogni anno centinaia di persone da tutta la provincia e non solo.

L’invito, dunque, è a lasciarsi guidare dalle emozioni, tra suoni, luci, colori e sapori, in uno dei Borghi più Belli d’Italia, dove ogni angolo racconta una storia e ogni notte può diventare indimenticabile.