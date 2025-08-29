West Nile: ecco gli interventi di disinfestazione a Caivano

Mario Pepe
Il 5, 8 e 9 settembre si terranno, a partire dalle 23 e per tutta la notte, gli interventi di disinfestazione adulticida sul territorio comunale per prevenire la diffusione del Virus West Nile desease.
A effettuarli il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Napoli 2 Nord, in collaborazione con il personale dell’Ufficio Ambiente del Comune di Caivano. L’azienda sanitaria locale ha rivolto un invito ai cittadini a utilizzare repellenti cutanei, indossare abiti protettivi (abiti chiari, pantaloni lunghi, scarpe chiuse) soprattutto negli eventi sociali all’aperto; applicare zanzariere alle porte ed alle finestre in assenza di aria condizionata ed uso di insetticidi per uso domestico negli ambienti chiusi, svuotare frequentemente l'acqua stagnata da vasi, sottovasi, contenitori, abbeveratoi per animali ed altro dove possa ristagnare acqua.