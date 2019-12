Cinque Stelle, Gubitosa presenta il candidato alle regionali Domani il deputato grillino all'Hotel de la Ville con Antonio Mattia candidato in Basilicata

Lunedì 9 Dicembre alle ore 18.00 presso l'Hotel De La Ville il portavoce del MoVimento 5 Stelle Michele Gubitosa incontrerà’ la stampa. Parteciperanno l'imprenditrice avellinese Maura Sarno e Antonio Mattia imprenditore e candidato alla presidenza regione Basilicata per il Movimento 5 stelle il prossimo 24 marzo. La scelta è avvenuta ad esito della consultazione intena al M5s attraverso la piattaforma Russeau. La base grillina si è infatti espressa a favore del candidato Mattia, che si è posizionato al primo posto con 332 preferenze, battendo gli altri tre candidati inteni. Un metodo che i Cinque Stelle sperano di replicare anche in campania dove però il perosrso verso le Regionali assume un significato più importante visto che la Campania esprime il leader politico del Movimento, Luigi Di maio, mai come in questo moemnto messo in discussione. Per questo sarà importante procedere con estrema cautela. I fedelissimi di Di maio si stanno muovendo per ora sui territori per organizzare le “regionarie” del Movimento che si terranno probabilmente prima di Natale, o al massimo subito dopo le festività. Le “Regionarie” del Movimento 5 Stelle designeranno i 50 componenti delle liste tra i quali ci saranno quelli che si confronteranno per l’indicazione a candidato presidente in Campania.

Sempre domani ci sarà la presentazione, del “piano d’azione” da parte dei due delegati organizzativi per la corsa a Palazzo Santa Lucia: il parlamentare Salvatore Micillo e il capogruppo in consiglio regionale Valeria Ciarambino. I due sottoporranno al capo politico Luigi Di Maio la proposta di affiancare alla lista pentastellata altre formazioni di estrazione civica per allargare il consenso. In questo senso, ci sarà di sicuro una “lista del presidente” alla quale si pensa di agganciare anche altre di carattere tematico, ad esempio di natura ambientalista o sull’acqua pubblica mutuando una serie di tematiche care al Movimento.