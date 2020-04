Pionati (Adc): "De luca pensa di essere un dittatore" L'esponente di Adc: La Campania non va isolata ma riattivata

“Qualcuno spieghi a De Luca che non e' un dittatore ma un presidente di regione, fino a ottobre). La Campania non va isolata ma riattivata. Il Governatore della Campania sta superando tutti i limiti. E’ opportuno spiegargli che non e' un dittatore del centroamerica, ma il presidente -ancora per qualche mese - di una delle piu' importanti regioni italiane. Di errori ne ha già fatti tanti. Ora minaccia di isolare la Campania mentre dovrebbe concentrarsi sul contrario, e cioè come rimetterla in moto. Non ci sono parole”. Lo dichiara, in una nota, il segretario nazionale di Alleanza di Centro, Francesco Pionati.