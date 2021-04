Cannabis, +Europa Avellino si mobilita per la legalizzazione L’iniziativa #??????????????????????????????????` è stata lanciata dal partito a livello nazionale

Il 20 aprile in tutto il mondo si celebra il cosiddetto ???????????????? ???????? (o Hemp Fest) e Più Europa Avellino si mobilita per la legalizzazione e l’autocoltivazione della Cannabis in Italia. L’iniziativa #??????????????????????????????????` fa parte della mobilitazione che il partito ha lanciato a livello nazionale e nasce a sostegno della proposta di legge del deputato di +Europa Riccardo Magi, che legalizza la coltivazione domestica della Cannabis e riduce le pene per i fatti di lieve entità.

"Legalizzare la cannabis, anche la sua coltivazione per uso personale, consente di avere ??????` ????????????????`, sottraendo un mercato miliardario alle mafie, ??????` ??????????????????, liberando il sistema giudiziario dai procedimenti per reati di lieve entità, ??????` ??????????????????, consentendo un controllo delle sostanze acquistate dai consumatori, e maggiore ?????????????? ???????? ?????????????? ?????????????????? per i malati che utilizzano la cannabis terapeutica e che oggi soffrono l’insufficienza della produzione italiana - scrive Alfonso Maria Gallo, coordinatore +Europa Avellino - Più Europa Avellino, da sempre attenta alla tematica, parteciperà alle iniziative nazionali e continuerà la sensibilizzazione dei cittadini affinché anche questa opportunità di sviluppo economico, già sperimentata e attuata altrove, possa essere colta anche in Irpinia. Per le sue caratteristiche il nostro territorio ben si presterebbe ad ospitare coltivazioni legali di canapa, il cui uso nei vari settori (industriale, alimentare, medico, ricreativo) è in continuo aumento. Dalla produzione, ricerca e sviluppo, fino alla commercializzazione, ciò offrirebbe ???????????????????? ??????????????????????` ???? ???????????? a tanti giovani. Continueremo la nostra azione perché l’ottuso e antistorico proibizionismo non prevalga"