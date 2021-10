Gubitosa (M5S): "Trionfo Manfredi, vittoria enorme. Sarà un grandissimo sindaco" Il deputato dei pentastellati commenta così la vittoria a Napoli

"Siamo davvero soddisfatti della vittoria enorme, con percentuali incredibili di Gaetano Manfredi a Napoli. Una candidatura che abbiamo fortemente voluto e sostenuto, adesso mettiamocela tutta per dare attuazione al Patto per Napoli. La città si è identificata con questo progetto e sono sicuro che Gaetano sarà un grandissimo sindaco, così come è stato un eccellente ministro dell’università e della ricerca sotto il governo Conte. Dove abbiamo costruito un progetto che ha convinto i cittadini, abbiamo contributo insieme alle forze della coalizione ad eleggere moltissimi nuovi sindaci. Questa è la strada.

Il Movimento è appena all’inizio del suo nuovo corso, adesso è il momento di lavorare a testa bassa e partire con entusiasmo concentrandoci sui temi per gli italiani. Sapevamo che queste amministrative sarebbero state difficili, ma abbiamo iniziato a mettere le basi per rilanciare la nostra forza politica. Avanti, con ancora più decisione". -lo scrive in una nota il deputato M5s Michele Gubitosa