"De Luca si ricorda di noi solo per tagliare nastri. Ridare dignità ad Avellino" Forza Italia, parla la coordinatrice cittadina Annamaria Vecchione

Domani il coordinatore nazionale Antonio Tajani inaugura la nuova sede di Forza Italia ad Avellino. In precedenza incontrerà amministratori e simpatizzanti nel Baianese.

E’ l’occasione per scambiare due parole con la coordinatrice azzurra cittadina, Annamaria Vecchione.

"Possiamo affermare con certezza che, guardando i candidati degli altri partiti, siamo stati gli unici a presentare volti nuovi. È necessario che al nostro territorio venga ridata rdignità, a tutte le aree interne. Aattraverso le figure di Franciosa e De Angelis vogliamo nuovamente valorizzare Avellino a livello nazionale, avendo appurato che la politica sinistroide ha determinato l'abbandono totale di Avellino e provincia, a partire dal governo regionale, fino ad arrivare a quello nazionale, senza tener conto di quello locale e cittadino".

"A sinistra – conclude – assistiamo solo a passerelle elettorali, come l’inaugurazione fissata settimana prossima per l’Autostazione o “occupazioni” di enti a fini propagandistici, come è accaduto qualche giorno fa per l'Asi: siamo stanchi di questa politica, è ora di voltare pagina”.