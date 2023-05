E' morto Gino Cusano, la Lega: "Addio ad un politico leale e acuto" Il ricordo sulle pagine social della Lega Salvini Premier

È morto Gino Cusano, politico irpino attualmente vicecoordinatore della segreteria provinciale della Lega ad AVELLINO e già assessore ai Traporti di Ariano Irpino nella prima amministrazione guidata da Domenico Gambacorta e assessore ai Lavori Pubblici, Trasporti e Motorizzazione nella Giunta Cosimo Sibilia della Provincia di AVELLINO dove è stato vicepresidente della Commissione Lavori Pubblici. Cusano, 67 anni, è morto nell'ospedale di Bisaccia dove era ricoverato per una malattia che non gli ha dato scampo. "Ciao, Gino. È sempre presto per dirsi addio quando l'ardore della vita è forte! È sempre presto per dirsi addio quando la voglia di ritrovarsi per nuove sfide è tanta! È presto per dirsi addio, Amico leale della Lega e dei tanti irpini, uomo tenace e amante della propria terra e delle proprie origini. E allora, che sia semplicemente un arrivederci, caro Gino. La Lega - Campania tutta si stringe attorno alla famiglia per la scomparsa del fraterno amico, Generoso Cusano, dirigente storico del partito, uomo sensibile, politico acuto, irpino autentico". Così la Lega Salvini Premier sulle proprie pagine social in memoria di Cusano.