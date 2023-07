L'infrequentabile sindaco Festa e gli underdog che non abbiamo visto arrivare Forza Italia e l'insostenibile solitudine degli ex numeri primi

Dicono che Gianluca Festa sia finito lungo a terra a metà della lettura del comunicato. Mancanza d’aria. Un episodio improvviso che i massimi esperti accorsi a palazzo di città fanno risalire a una risata, sincera, improvvisa e incontenibile che ha tagliato il fiato al primo cittadino. In mano aveva la stampa dell’uppercut politico rifilatogli nientedimeno che dall’avvocato Anna Maria Vittoria Vecchione, underdog della politica irpina grazie alla nomina a coordinatore provinciale di Forza Italia. Una nota che deve essere sfuggita di mano all’autrice, non perché scaturita da una inesistente chiamata in causa da parte del sindaco (autore di tante sciocchezze comunicative, magari dovute alle sveglie alle 5 di mattina, ma non questa), no, ma per via degli incistati di involontaria portata comica, che, effettivamente, a una persona non preparata e predisposta, possono risultare fatali.

La nota dell’altro giorno, da parte dell’avvocato Anna Maria Vittoria Vecchione, è l’ultimo di tre passi (proprio uno, due e tre) compiuti dal 2020, da quando, non si sa come non si sa perché, per eterogenesi dei fini è uscita dal cilindro di Martusciello, lui si vero responsabile della riduzione all’impotenza di un partito oramai lillipuziano, che l’ha candidata alle regionali. Visione politica da bocciofila, viste le preferenze rimediate dall’avvocato Anna Maria Vittoria Vecchione, ultima nel collegio. Premiata, da un altrettanto visionario commissario provinciale del partito in Irpinia, per questo successo elettorale con la carica, appunto, di coordinatrice provinciale di Forza Italia.

Non sappiamo se lei dispone di un consigliere di armocromia, ma sicuramente non l’abbiamo vista arrivare. Ora, la coordinatrice sostiene di non condividere le scelte dell’amministrazione comunale e usa parole veramente pesanti per “prenderne le distanze” da un eventuale coinvolgimento dei forzisti alle prossime comunali. L’avvocato Anna Maria Vittoria Vecchione parla di legami con apparati di potere ai quali Forza Italia è estranea. Poi l’affondo: “Noi crediamo in una politica onesta, trasparente e centrata sul bene comune”. È qui che dev’essere mancato il sindaco Festa, ma è a lui e soltanto a lui che va chiesta la verità.

Per non ingenerare ulteriore panico tra i frequentatori della cosa politica provinciale, soprattutto per non turbare i silenzi e le assenze del centro destra su altri e ben più complessi temi, tralasciamo i passaggi dedicati al fiero ottimismo patriottico e partitico della coordinatrice, della quale ardentemente vorremmo conoscere le visioni (e le soluzioni) sul debito dell’Alto Calore, sulla piattaforma logistica, oppure, più terra terra, visto che al Comune abbiamo infrequentabili bucanieri, chi immagina l’avvocato Anna Maria Vittoria Vecchione quale degno rappresentate alla prossima sfida comunale. Ovvero chi è il giusto in nome del quale la Gomorra avellinese non andrebbe asfaltata, sacrificata?

In Campania, quella di Forza Italia dev’essere una sorta di lunga crisi di mezza età sfociata in una irreversibile solitudine degli ex numeri primi. E va pure detto: la soluzione non è l’imbarazzante cadenza di comunicati e foto in compagnia di chiaramente annoiati ministri dell’onorevole Rubano, l’autocelebrativo piccolo Commodo del Sannio, che s’intesta ogni rivolo di sesterzo per caduta rotolato da queste parti.

Per anni lo ha fatto l'allora sottosegretario Umberto Del Basso De Caro, che favoleggiava di strade, ferrovie e miliardi di euro. Come è andata a finire basta chiederlo ai pendolari della Valle Caudina. Rubano, su, coraggio, almeno le tarantelle già viste, ce le eviti.