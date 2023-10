Tagli Pnrr e Autonomia, De Luca jr. "Questo è un governo antimeridionalista" Il capogruppo PD Commissione Politiche Ue ha chiuso la Festa dell'Unità ad Avellino

Piero De Luca ha chiuso la festa provinciale del Pd irpino al Parco Palatucci in un incontro moderato dal direttore di Ottochannel e Ottopagine.it Pierluigi Melillo su riforme, autonomia differenziata e Pnrr.

Il Capogruppo PD Commissione Politiche UE esprime forti preoccupazioni sull'operato del governo che - secondo De Luca jr. - con i suoi provvedimenti si sta ponendo in netta contrapposizione al Mezzogiorno e alle aree interne.

“Siamo in un momento davvero molto delicato, con un Governo che a livello nazionale ha prodotto in questo primo anno risultati assolutamente fallimentari su tutti i fronti”.

Per contrastare lo spopolamento servono investimenti su servizi e infrastrutture."Tutto quello che non sta facendo la Meloni. E’ un governo antimeridionalista che in realtà mira ad accentrare semplicemente a Roma l’utilizzo di risorse per investimenti, cancellando l’unico vero incentivo fiscale, le Zes, e programmi e progetti come il terminal logistico della Valle Ufita".

E infine un passaggio sulle lacerazioni del Pd irpino: “Io credo che questa due giorni debba servire per avviare anche una fase di maggiore unità e compattezza all’interno del partito irpino, ma anche all’interno del partito campano e nazionale".