Pd, De Maio è il candidato del fronte progressista: "Tutti mobilitati" Si è concluso il vertice convocato a via Tagliamento dalla segreteria provinciale

La segreteria Provinciale del Partto Democratico insieme ai riferimenti delle diverse sensibilità del PD, si è riunita questo pomeriggio per condividere il risultato della costruzione del campo largo, che ha individuato l’avvocato Benny De Maio come candidato sindaco di Avellino.

"Il Partito nella sua interezza, per l’autorevolezza e l’alto profilo del candidato, per il valore dell’alleanza del fronte progressista, è fortemente e convintamente impegnato e mobilitato - si legge in una nota - La segreteria provinciale convocherà, nei prossimi giorni, gli organismi dirigenti per affrontare il tema delle elezioni Europee e delle amministrative negli oltre 40 comuni che andranno al voto nella prossima primavera".