La Sandro Abate vince anche contro la Cormar Polistena: 4-2 al PalaDelMauro Seconda vittoria consecutiva per gli irpini. Testa al derby contro il Napoli Futsal

La Sandro Abate festeggia il secondo successo consecutivo. I verdeazzurri, dopo il successo contro la Syn-Bios Petrarca (2-3), manda ko anche la Cormar Polistena. La gara, valida per il recupero della ventiduesima giornata nel campionato di Serie A, è terminata sul risultato finale di 4-2. Per gli irpini doppietta di Ugherani e le reti di Danicic e Dalcin; Vinicius e Maliko per i bianconeri. Gli uomini di mister Fausto Scarpitti salgono a quota 36 punti in classifica, gli stessi del Futsal Pescara, occupando il sesto posto. Abate e compagni torneranno in campo venerdì per il derby contro il Napoli Futsal. Appuntamento al PalaCercola, con fischio d’inizio alle 20.

Il tabellino.

Sandro Abate – Cormar Polistena 4-2

Marcatori: pt 3’ Ugherani, 14’ Vinicius; st 11’ Ugherani, 13’ Danicic, 16’40” Maluko, 17’30” Dalcin.

Sandro Abate: Thiago Perez, Ugherani, Abate, Dalcin, Danicic, Petrillo, De Luca, Creaco, Alex, Richar, Bizjak, Avellino, Rizzo, Guennounna. All. Scarpitti.

Cormar Polistena: Martino, Urio, Bukovec, Calderolli, Diogo, Tigani, Maluko, Prestileo, Vinicius, Richichi, Multari, Iennarella. All. Martinez.

Arbitri: Simone Pisani (Aprilia), Alessandro Ribaudo (Roma 2). Crono: Salvatore Minichini (Ercolano).

Note: Espulso al 10’21” st Richichi. Ammoniti: Vinicius, Alex e Richichi.