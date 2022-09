Basket DelFes Avellino, Picariello: "Ora gli ultimi dettagli verso l'esordio" Il preparatore atletico della squadra irpina: "Buon lavoro da parte di tutti nella preseason"

Rientro in palestra per la DelFes Avellino dopo la sconfitta negli ottavi di finale di Supercoppa LNP Serie B a Ragusa. La squadra irpina ha messo nel mirino l'esordio in campionato. "Siamo a buon punto, siamo reduci da un buon lavoro in queste settimane. - ha spiegato il preparatore atletico della DelFes, Massimo Picariello - Devo congratularmi con tutta la squadra. C'è stato un gran lavoro da parte di tutti. Ora si andrà sulla qualità verso l'avvio della stagione. Abbiamo avuto la possibilità di ruotare, di avere quasi tutti a disposizione e di far recuperare dalle varie fatiche settimanali. Potremmo avere un vantaggio tecnico-tattico. Con tutte le pedine a disposizione c'è stata l'opportunità di sviluppare tanti dettagli. In organico lavoreremo sulla qualità. Dopo i match di Supercoppa il coach svilupperà gli ultimi aspetti verso l'esordio. Con Petrucci vedremo con che condizione arriverà. Passo dopo passo sarà inserito nella squadra. Valuteremo le soluzioni con lo staff tecnico e medico".