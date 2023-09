Motori, l'irpino Ragno conquista il primo posto nella gara di Slalom di Tito A bordo della Renault Clio Williams, allestita dalla Laudati Corse – Mauriello Motorsport.

Irpinia protagonista alla 4^ edizione della “Coppa Città di Tito”, gara di slalom automobilistico organizzata in provincia di Potenza, con il talentuoso e giovane pilota, Fred Ragno.

Il portacolori della scuderia della provincia di Avellino, Power Car Competition, porta a casa due ottimi risultati: primo di classe N2000 e primo di gruppo N

La sfida andata in scena su un percorso di circa 2,8 chilometri e 11 postazioni di birilli, con oltre 80 partecipanti, ha visto l'affermazione di Fred Ragno, a bordo della Renault Clio Williams, allestita dalla Laudati Corse – Mauriello Motorsport.

Una competizione, quella del centro lucano, tornata dopo 20 anni di assenza, che ha coinvolto numerosi appassionati tenendoli con il fiato sospeso, grazie ad una gara avvincente, nella quale i piloti si sono spesi senza risparmio, a cominciare dalla punta di diamante dei driver della nuova generazione.

Grande soddisazione, dunque, nell'ambiente sportivo delle quattro ruote per il traguardo conquistato, che va ad aggiungersi agli altri successi ottenuti su strada. Nella Power Car Competition però si pensa e si lavora già al prossimo appuntamento, che si terrà a Salerno, il Maxi-Slalom di Croce di Cava, valido per la Coppa Italia Zona 3 Aci Sport, previsto per il primo ottobre.