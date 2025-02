IVPC nuovo sponsor di maglia dell'Avellino Basket "Siamo pronti a scrivere insieme una nuova entusiasmante pagina della storia del club"

L'IVPC, leader nel settore delle energie rinnovabili, che vanta una pluriventennale esperienza nello sviluppo, progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di parchi eolici e fotovoltaici, è un nuovo sponsor dell'Avellino Basket, protagonista nel campionato di Serie A2 di pallacanestro.

"Insieme per una nuova entusiasmante pagina della storia del club"

"Grandi novità in casa Avellino Basket. Siamo entusiasti di annunciare l'ingresso di IVPC come nuovo sponsor di maglia dell'Avellino Basket. - si legge nella nota ufficiale della società irpina - IVPC, leader nel settore dello sviluppo, progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di parchi eolici e fotovoltaici, diventa parte integrante del nostro progetto, portando con sé la sua esperienza, la sua innovazione e l’impegno verso l’eccellenza. Questo accordo rappresenta una pietra miliare per il nostro club e siamo certi che questa partnership consoliderà ulteriormente il nostro legame con la comunità e i nostri tifosi. Ringraziamo IVPC per aver scelto di investire nel nostro progetto e siamo pronti a scrivere insieme una nuova, entusiasmante pagina della storia dell'Avellino Basket".