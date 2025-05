New Sporting In protagonista al Trofeo Scuola Sport e al Miglio della Sicurezza Ad Ischia il team ufitano ha partecipato con l'IISS Ruggero II di Ariano Irpino

La New Sporting In con l'IISS Ruggero II di Ariano Irpino ha partecipato ad Ischia al Trofeo Scuola Sport 2025, manifestazione organizzata dalla Federazione Italiana Nuoto con la presenza delle scuole. Primo posto in tre gare e un secondo posto in un'altra per Francesca Ferragamo. Primo posto per Armando Pezzano. Ottime prestazioni per Dante Carlo Patrevita e Desiree Ciardullo. Inoltre, il team di Ariano Irpino, guidato dal tecnico e docente dell'istituto scolastico, Mario Altavilla, è stato protagonista anche nelle gare riservate ai master per il "Miglio della Sicurezza" con Nicola Bongo, Andrea Sampietro e Gianluca Cifelli.