New Sporting In protagonista al Trofeo Master "Cultura dello Sport" Soddisfazione per gli atleti nell'impianto sportivo di viale Giochi del Mediterraneo

Nel corso del Trofeo Master "Cultura dello Sport" al Centro Federale Piscina "Felice Scandone" di Napoli ottime prestazioni per Lara Molinario, Antonio Giorgione, Andrea Sampietro, Marco Cerino e Gianluca Cifelli con gli atleti guidati dal tecnico Mario Altavilla. Grande soddisfazione nel corso della gara master regionale e in un livello di spessore assoluto.

Ecco le prove nella gara master

Nella struttura sportiva di viale Giochi del Mediterraneo, nella giornata di ieri, dalle 8.30 si sono tenute le gare dei 400 stile libero, dei 50 rana, dei 50 stile libero, dei 200 misti, dei 100 dorso, dei 100 farfalla e della staffetta 4x50 stile libero, mentre dalle 15 gli atleti sono stati protagonisti della staffetta mista 4x50 stile libero, della staffetta 4x50 misti, dei 100 rana, 100 stile libero, dei 50 dorso e dei 50 farfalla.