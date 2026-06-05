Aquilonia: tutto pronto per il secondo Memorial Donato Tartaglia "La gara podistica dedicata alla memoria di una figura di straordinario rilievo per l’Irpinia"

Sabato 13 giugno Aquilonia ospiterà la seconda edizione del Memorial Donato Tartaglia, "la gara podistica dedicata alla memoria dell’architetto Donato Tartaglia, figura di straordinario rilievo per l’Irpinia e per numerosi territori che ancora oggi custodiscono il segno della sua visione culturale, urbanistica e sociale": si legge nella nota diffusa. "L’iniziativa, già accreditata presso la Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL), nasce con una duplice finalità: sportiva e territoriale. Attraverso lo sport, infatti, il Memorial intende promuovere i valori della memoria, della comunità e della cooperazione tra territori che hanno beneficiato del contributo professionale e umano dell’architetto Tartaglia. La gara podistica si svilupperà su un percorso cittadino di 9,9 chilometri interamente su asfalto, attraversando le principali strade di Aquilonia e del suo territorio. Un tracciato scorrevole e suggestivo che consentirà agli atleti di vivere il paese da protagonisti, offrendo al pubblico l’opportunità di seguire da vicino tutte le fasi della competizione in un clima di sport, partecipazione e festa".

"Edizione organizzato con il Comune gemellato di Cambiano"

"La prima edizione, svolta nel 2025, ha registrato una partecipazione significativa con quasi 200 atleti provenienti da diverse regioni italiane, confermando il forte interesse attorno a una manifestazione che unisce sport, identità e valorizzazione del territorio. L’edizione 2026, organizzata dal Comune di Aquilonia insieme al Comune gemellato di Cambiano (TO), con il sostegno della Città dell’Alta Irpinia, punta a consolidare ulteriormente questo percorso non solo sportivo, coinvolgendo enti, istituzioni e comunità legate all’opera e alla memoria di Donato Tartaglia".

"Incontro tra territori con la stessa idea di sviluppo"

"In queste settimane di avvicinamento è stato registrato anche importante sostegno all’iniziativa di tutti quei Comuni ed Enti territoriali che nel tempo hanno condiviso il cammino umano e progettuale dell’architetto Donato Tartaglia, autore di importanti interventi di recupero storico e valorizzazione culturale in numerosi centri dell’Irpinia e non solo. Il Memorial Donato Tartaglia vuole essere non soltanto una manifestazione sportiva, ma anche un’occasione di incontro tra territori accomunati da una stessa idea di sviluppo: quella di una comunità che cresce valorizzando la propria storia, il proprio patrimonio e la propria identità. La giornata del 13 giugno 2026 sarà dunque un momento di sport, partecipazione e condivisione, nel segno di una figura che ha saputo guardare al futuro dell’Irpinia con una visione ampia, moderna e profondamente radicata nei luoghi. Per scoprire il programma completo della manifestazione, il percorso ufficiale della gara e tutte le iniziative collaterali previste per il Memorial 2026, consulta il sito www.camelotsport.it nella sezione dedicata alla gara 2° Memorial Donato Tartaglia".