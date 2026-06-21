Avellino Basket, ecco Mattia Palumbo: i dettagli dell'accordo "Porterò tutta la capacità di gestire un gruppo e i ritmi gioco"

Mattia Palumbo è un nuovo giocatore dell'Halley Campania Avellino Basket. Accordo da 1+1, ovvero annuale con opzione per un'ulteriore stagione, tra il play/guardia capitolino classe 2000 e la società irpina. "Sin dal principio l'Halley Campania Avellino Basket si è dimostrata subito società molto interessata, ha ambizione ed è reduce da annate positive. - ha affermato Palumbo - L’obiettivo non è soltanto cercare di ripetersi, ma anche migliorare la stagione appena terminata. Da avversario ho avuto modo negli scorsi anni di conoscere la piazza avellinese, c’è trasporto ed un legame speciale con la squadra. In un campionato difficile come la Serie A2 sarà fondamentale avere il sostegno del pubblico, per togliersi insieme delle soddisfazioni. In Irpinia porterò tutta la capacità di gestire un gruppo ed i ritmi di gioco, cercando di fare valere le mie skills su entrambi i lati del campo, in base a quelle che saranno le richieste del tecnico".

La scheda

"Primo nuovo colpo della stagione per l'Halley Campania Avellino Basket. Gli irpini hanno siglato un accordo di 1+1 (un anno con opzione per il secondo) con l'atleta Mattia Palumbo. Play-guardia di 198 centimetri per 95 kg, Palumbo è nato a Roma il 23 settembre del 2000 e si contraddistingue per la sua stazza e comprensione del gioco.

Cresciuto nella società capitolina della Stella Azzurra Roma, all'età di diciassette anni ha modo di vivere la prima esperienza senior. Dal 2017 al 2020 indossa la canotta della Blu Basket Treviglio, con la maglia dei lombardi ha modo di crecere sotto il profilo umano e tecnico. Stagioni di miglioramento costante, che gli valgono la chiamata della Fortitudo Bologna in A1. Al termine dell'esperienza felsinea risponde alla chiamata di Scafati, quindi il passaggio a Forlì, poi Udine.

Il salto di qualità avviene con la casacca di Cento: a fine stagione arriva la doppia cifra di punti 11.2 a cui aggiunge 6.0 rimbalzi e 3.0 assist per gara. Nella stagione 2024/205 si sposta a Verona, quindi nel 2025/2026 Franco Ciani lo chiama a Rieti. Con la Sebastiani disputa i play-off e chiude l'annata con 7.4 punti di media a cui associa 4.3 rimbalzi e 2.6 assist. Nella serie play-off contro Cividale gioca 21.5 minuti totalizzando 4.2 punti per gara, 4.7 rimbalzi e 3.7 rimbalzi".