asd sparta ancora protagonista con cappuccio e carbone

La piscina del centro sportivo Elysium Sport di Agropoli ha ospitato nel weekend del 27 e dei 28 giugno l'ultima manifestazione di nuoto pinnato della stagione 2025/2026, i campionati italiani estivi di categoria. Tra le 43 società partecipanti con 500 atleti iscritti non poteva mancare l'ASD Sparta di Mirabella Eclano.
Titolo italiano e due argenti
Titolo italiano sui 50 PN per Kristian Cappuccio, che, oltre all'argento sui 100 PN, va a bissare il successo ottenuto agli italiani di marzo a Lignano Sabbiadoro. A un passo dal titolo la performance di Erasmo Carbone per un argento prestigioso. Soddisfatto il professore Fabio Carbone, responsabile tecnico del Team Sparta per l'ultima prova offerta e per gli obiettivi raggiunti dai suoi ragazzi nella stagione agonistica appena terminata.