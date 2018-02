Morero a 696 TV Otto Channel: "Il Cesena? Sarà una battaglia" Il difensore dell'Avellino ha parlato a poche ore dal match casalingo dei lupi coi romagnoli

di Marco Festa

«Abbiamo cercato di lavorare bene in questa settimana provando a correggere gli errori commessi a Foggia. Vogliamo fare una grande partita contro il Cesena. Non dobbiamo avere l'ansia di vincerla subito, ma avere la pazienza di controllare la gara e provare a conquistarla.» Così Santiago Eduardo Morero a poche ore da Avellino – Cesena. Il difensore argentino, che sabato scorso a Foggia ha fatto il suo esordio in biancoverde dopo essersi svincolato dalla Juve Stabia approdando in Irpinia, ha parlato in esclusiva a 696 TV Otto Channel a poche ore dalla sfida casalinga con i romagnoli di Castori: «Il mio esordio? Purtroppo non posso essere contento perché abbiamo perso. Avrei preferito ottenere un buon risultato. Mi sto integrando alle direttive del mister e con la squadra. Cerco di farlo in fretta perché non c'è tempo. Sono a piena disposizione. Il Cesena? È una squadra che ha cambiato molto. Hanno un allenatore esperto per la categoria, che è molto difensivista. Ci aspettiamo una partita molto combattuta. Dobbiamo avere pazienza e aspettare il momento giusto per punirli. In attacco sono molto pericolosi. Obiettivi di squadra e personali? Vedremo. Vogliamo fare il massimo sabato e non voglio guardare oltre, perché sarebbe un errore. Io anche vivo alla giornata. Mi sento in debito con questa società. Ho intenzione di ripagare questa fiducia.»

