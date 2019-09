Verso Giugliano - San Tommaso, Liquidato: "Prova di maturità" Parola al tecnico dei grifoni, vittima, nella giornata di ieri, di uno sfortunato incidente

Alla vigilia di Giugliano – San Tommaso in programma domani, alle 15, a Mugnano, ha parlato il tecnico dei grifoni, Stefano Liquidato, rimasto vittima, nella giornata di ieri, dopo un colpo subito nel burrascoso post-gara con il Messina, di uno sfortunato incidente, che lo ha costretto a ricorrere alle cure mediche e all'applicazione di quattro punti di sutura sul viso: "Considerando di aver affrontato corazzate, quali sono Savoia, Palermo e ACR Messina, nessuno avrebbe pensato che saremmo riusciti a conquistare 4 punti. I ragazzi hanno tenuto botta contro alcune delle squadre più forti del girone I.” ha esordito Liquidato.

Ora la sfida contro l'ex bomber dell'Avellino, Alessandro De Vena: “Il Giugliano è una squadra importante, costruita per fare un grande campionato. I risultati sono altalenanti e non sono quelli che ai auguravano. Oltre a De Vena, hanno una rosa con calciatori importanti quali Caso, Naturale, Liccardi. Un organico con un mix di categoria superiore, reduce dalla vittoria del campionato di Eccellenza e con una tifoseria importante. Spero che dalla prossima domenica facciano risultati importanti. Scherzi a parte, sarà dura. Sarà la nostra prova di maturità. Scenderemo in campo preparati a battagliare contro una campana di tutto rispetto.”

Le scelte di formazione: “Domani cambierò qualcosa. Ho 25 titolari a disposizione.”

Foto: santommasocalcio.it