Casertana-Avellino, probabili formazione e presentazione gara Al "Pinto" la gara valida per la quindicesima giornata del girone C di Serie C

Scocca l'ora di Casertana - Avellino un derby che mancava da 27 anni in campionato e che nel girone C di Serie C coincide con la quindicesima giornata. Falchetti e lupi e lupi, le cui tifoserie sono legate da una decennale, solida, amicizia (575 i supporter irpini al seguito di Morero e compagni, ndr), non vincono tra tre giornate e i biancoverdi sono reduci da tre sconfitte di fila a dispetto del punto conquistato dai rossoblù al “Pinto”, a oggi fortino inespugnabile degli uomini del presidente D'Agostino.

Capitolo formazioni. Capuano deve fare a meno di Parisi, squalificato e con la forma fisica, non al top, di Laezza, Morero e Celjak. In porta tornerà titolare, salvo sorprese, Tonti, proseguendo nella girandolo di avvicendamenti tra i pali alla ricerca di un'affidabilità e di una continuità di rendimento che entrambi gli estremi difensori (Abibi di nuovo male, contro il Potenza, ndr) non sono riusciti a garantire. A centrocampo, con il tesseramento di Meola che non è stato perfezionato in tempi utili, largo a Celjak (a meno di complicazioni dell'ultim'ora per la tenuta fisica non ottimale, di cui sopra, ndr), Rossetti, Di Paolantonio, De Marco (tra gli ex di turno) e Micovschi. In attacco, spazio ad Albadoro e Charpentier, salvo utilizzo di Micovschi nelle vesti di mezzala a supporto del francese con conseguente inserimenti di Karic come cursore di fascia o spostamento di Rossetti sull'out mancino e lo svedese interno sinistro. Lo stesso Karic, in grande spolvero in settimana, potrebbe essere semplicemente preferito a Rossetti.

Sponda locali, Ginestra opterà per un 3-5-2 speculare a quello dei dirimpettai. Peserà l'assenza nel reparto avanzato di Castaldo. Fuori causa, in mediana, pure Laaribi e a Zito. Tornano, invece, a disposizione, nel pacchetto arretrato, Silva e Caldore, ma resta da valutare il loro impiego. Le uniche novità rispetto all'undici iniziale opposto domenica scorsa alla Reggina dovrebbero essere Paparusso sulla fascia sinistra con Zivkov in mezzo al campo e Floro Flores là davanti con Starita.

Casertana - Avellino, le probabili formazioni.

Stadio “Pinto” (ore 15)

Casertana (3-5-2): Crispino; Ciriello, Rainone, Gonzalez; Longo, D’Angelo, Santoro, Zivkov, Paparusso; Starita, Floro Flores. A disp.: Zivkovic, Galluzzo, Caldore, Zito, Matese, Adamo, Clemente, Varesanovic, Origlia, Silva, Petito. All.: Ginestra.

Indisponibili: Castaldo, Cavallini, Lame, Lezzi.

Squalificati: Laaribi.

Ballottaggi: Ciriello - Caldore: 60% - 40%.

Avellino (3-5-2): Tonti; Illanes, Morero, Laezza; Celjak, De Marco, Di Paolantonio, Rossetti, Micovschi; Albadoro, Charpentier. A disp.: Pizzella, Abibi, Palmisano, Zullo, Alfageme, Njie, Karic, Carbonelli, Evangelista, Silvestri. All.: Capuano.

Indisponibili: Petrucci.

Squalificati: Parisi.

Ballottaggi: Rossetti - Karic: 55% - 45%; Albadoro – Karic: 55% - 45% (se gioca Karic, Micovschi trequartista con Karic o Rossetti quinto a sinistra di centrocampo).

Arbitro: D’Ascanio della sezione di Ancona. Assistenti: Meocci della sezione di Siena e Mariottini della sezione di Arezzo.