Avellino, ecco la nuova rosa. In lista c'è ancora un posto Diciannove calciatori di proprietà, 4 prestiti. Un reparto è il punto di forza. Un unico neo

La finestra estiva di calciomercato dell'Avellino si è chiusa con 21 operazioni in entrata e 2 conferme (quelle di Laezza e Silvestri). Il parco calciatori, costruito da zero, per certi versi un vantaggio, per altri meno, è finalmente considerevole. Diciannove i tesseramenti a titolo definitivo, 4 prestiti (Bruzzo, Burgio, Errico e Fella, in ordine di arrivo). Sei le cessioni: Ferretti e Parisi a titolo definitivo, gli under Saporito (Nocerina), Russo e Acampora (Savoia), Corcione (Vastese) a titolo temporaneo.

Resta, dunque, un posto disponibile in lista, qualora si decidesse di integrarla con uno svincolato. La difesa è il reparto che convince di più per esperienza e profondità. Il centrocampo, molto giovane, manca di un regista puro, ma ha fisicità ed elementi in grado di dare un prezioso contributo in fase di interdizione. Bene le corsie laterali dove è stato creato il giusto mix tra calciatori scafati e promettenti. L'attacco, con l'arrivo di Fella, ha il suo bomber da doppia cifra garantita e un interprete con caratteristiche diverse da quelle dei compagni di reparto.

La rosa dell’Avellino.

Portieri: Forte (2022), Pane (2022), Pizzella (Under).

Difensori: Ciancio (2021), Dossena (Under, 2023 con opzione di riacquisto dell’Atalanta), Laezza (2022), Miceli (2022 con opzione), Nikolic (2021), Rizzo (Under, 2022 con opzione 2023)), Rocchi (2022), L. Silvestri (2022 con opzione 2023), Tito (2022).

Centrocampisti: Adamo (Under, 2022), Aloi (2022), Bruzzo (Under, prestito con diritto di riscatto Pontedera), Burgio (Under, prestito Atalanta), D’Angelo (2022), De Francesco (2022), Errico (Under, prestito Frosinone), Federico (prestito 2021 con opzione di rinnovo triennale), M. Silvestri (Under, 2022).

Attaccanti: Bernardotto (2022), Fella (prestito Salernitana), Maniero (2023), Santaniello (2022).