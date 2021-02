Montella, lotta al Covid: nota del sindaco Buonopane Un positivo. Sospese le attività didattiche in presenza della Quinta D del Liceo Scientifico

Guardia sempre alta per la lotta al Covid-19. Il sindaco di Montella, Rizieri Buonopane, continua a monitorare in prima persona l'andamento dei contagi e ad assumere tutte contromisure necessarie per limitare la diffusione del virus: “Acclarata la positività al Covid-19 di una persona frequentante il Liceo Scientifico Rinaldo D’Aquino di Montella, in ossequio al previsto protocollo sanitario, sentita la Dirigente Scolastica, ho adottato apposita ordinanza, numero 9 del 23 febbraio 2021, con la quale ho disposto, fino a martedì 2 marzo 2021, la sospensione delle attività didattiche in presenza della classe Quinta Sezione “D” dello stesso Istituto.” Il provvedimento ha efficacia da oggi e, sempre nella giornata odierna, si lavorerà al tracciamento dei contatti e alle conseguenti richieste di tamponi all’Asl competente. Tutte le persone coinvolte sono state invitate dallo stesso primo cittadino, attraverso i propri canali social, a osservare, senza nessuna eccezione, l'isolamento domiciliare.