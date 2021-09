Comunali, a Bagnoli Irpino è sfida a due. Ecco tutti i candidati Il voto e gli schieramenti in alta irpinia

E' corsa a due per la poltrona di sindaco a Bagnoli Irpino. Due gli schieramenti presentati e la campagna elettorale entra nel vivo per il voto previsto per i primi giorni di ottobre. Ecco le liste e tutti i nomi dei candidati

IMPEGNO COMUNE

Candidato sindaco: Maria Vivolo

Candidati Consiglieri:

Domenico Buccino

Aniello Cione

Luca De Marco

Giuseppina Di Crescenzo

Ciro Di Martino

Alfonso Frasca

Alessandro Frasca

Andrea Gatta

Loretta Meloro

Angelo Nigro

Giuseppe Vivolo

Incoronata Vivolo

UNA NUOVA ALBA

Candidato sindaco: Filippo Nigro

Candidati Consiglieri:

Domenico detto Menco Buccino

Alessio Cione

Andrea Cione

Rolisa Corso

Mario Di Mauro

Carmela Gambale

Grazia Maria Lepore

Michelino Nicastro

Giuseppe Preziuso

Angelo Roberto Tammaro

Giulio (detto Bruno) Tammaro

Concetta (detta Tittina) Vivolo

BAGNOLI FELIX

Candidato sindaco: Dario Di Mauro

Candidati Consiglieri:

Tommaso Boccia

Maria Rachele Branca

Angelica Ciletti

Antonio Dell’Angelo

Antonio (Zi F’rele) Di Capua

Dino Carlo Imperiale

Aniello Labbiento

Salvatore Lenzi

Giovanni Meloro

Michelangelo Patrone

Giuseppe (Padredenari) Preziuso

Giulio Tammaro