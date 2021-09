Supercoppa Serie A, esordio vincente per Tortona e Ramondino La squadra allenata dal tecnico avellinese passa a Trieste nel primo match del torneo tricolore

Prima gara ufficiale nel contesto Serie A per la Bertram Tortona e vittoria per la squadra allenata da coach Marco Ramondino. Il team allenato dal tecnico avellinese supera in trasferta l'Allianz Trieste con il risultato di 73-89 nella seconda giornata del girone D della fase di qualificazione alla Final Eight di Supercoppa LBA. "È stata una buona partita da parte nostra, migliore nel primo tempo rispetto al secondo. - ha affermato Ramondino ai canali social della Bertram - Ci sono tanti spunti su cui lavorare, come l’esecuzione offensiva soprattutto quando gli avversari alzano l’aggressività della difesa o la capacità di non dipendere dall’attacco ed evitare errori difensivi. Abbiamo avuto un buon contributo da parte di tutti, anche da chi è uscito dalla panchina. Al di là del risultato, che in una partita ufficiale fa piacere, abbiamo tratto sia buone indicazioni sia aspetti su cui crescere". Tortona tornerà in campo domani (palla a due alle 21) contro la Dolomiti Energia Trentino al PalaFerraris.