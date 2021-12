De Simone: "Con la Vibonese ricordando il Monterosi". Un ballottaggio in mediana Al "Razza" il vice sostituirà Braglia: "I 9 punti dal Bari non rappresentano un distacco veritiero"

Vibonese – Avellino (domenica, ore 14,30) non evoca piacevoli ricordi ai biancoverdi. Lo scorso anno, al “Razza”, i lupi gettarono alle ortiche il secondo posto e nella stagione in corso l'andamento contro le cosiddette piccole è più di un semplice monito, da tenere in debita considerazione, in merito all'approccio alla partita di cui i biancoverdi dovranno rendersi protagonisti per evitare l'ennesima scivolata sulla proverbiale buccia di banana. In panchina ci sarà Domenico De Simone, vice di Piero Braglia, squalificato.

La sua conferenza stampa pre-partita (diciottesima giornata del girone C di Serie C) è iniziata soffermandosi proprio su una riflessione relativa alle insidie insite nel match contro il fanalino di coda: “Prova di maturità? Credo che la partita persa col Monterosi sia stata una lezione per tutto e per tutti; credo sia rimasta impressa nella memoria di tutti quella trasferta. Noi dobbiamo pensare soprattutto a proseguire il nostro cammino seguendo il trend delle ultime settimane in cui la squadra è cresciuta parecchio. Vediamo domenica cosa succede, ma ci stiamo preparando bene e la squadra sta acquisendo consapevolezza nei propri mezzi. Come l’abbiamo preparata? L’obiettivo è dare la risposta che tutti noi ci aspettiamo perché contro le piccole abbiamo perso qualche punto di troppo. Nelle ultime settimane, però, la squadra ha già dato risposte importanti contro squadre di un certo livello. Credo che tutti vogliamo proseguire su quella strada lì. Se ci poniamo obiettivi importanti, come tutto l’ambiente ci impone, è chiaro che dobbiamo dare risposte altrettanto importanti”.

Si va verso la conferma in blocco di modulo e interpreti opposti al Bari. L'unico ballottaggio è a centrocampo, tra Matera ed Aloi: “Il modulo? Credo che nel nostro girone, a parte un paio di squadre come il Foggia di Zeman che gioca sempre 4-3-3, in tante adottano diversi moduli con gli stessi uomini. Nella stessa partita ci sono almeno 4, 5 momenti in cui devi sconvolgere gli equilibri che si vanno a formare durante la partita. Lunedì scorso è stato un esempio evidente. Una volta che ci avevano preso le misure dopo un’ora, nel momento in cui stavamo soffrendo un po’ il palleggio del Bari, abbiamo trovato nuova linfa, entusiasmo, cambiando uomini e sistema di gioco. Io lo trovo un aspetto molto positivo quello di trovare linee di passaggio diverse e sistemi diversi. L’undici delle ultime settimane è stato spesso determinato dalla settimana stessa. Il gruppo, adesso, sta vivendo un buon momento, c’è entusiasmo in campo e fuori, quindi, c’è voglia di fare bene. Ci riserviamo qualche ora di riflessione per cercare di capire anche come si disporrà l’avversario e decidere di conseguenza per trovare la soluzione migliore. La condizione dei singoli? Per quanto riguarda gli attaccanti, la loro condizione è cresciuta tanto nelle ultime settimane. Sapevamo che avremmo dovuto aspettarli perché alcuni sono arrivati tardi o hanno iniziato tardi la preparazione. Hanno una struttura fisica importante, poi hanno avuto dei problemi fisici. Non era facile farli entrare subito in condizione. Stanno crescendo un po’ tutti nelle ultime settimane".

I prossimi avversari: “La Vibonese? È una squadra che ha bisogno di punti, che vuole salvarsi. Ogni anno, in un modo o nell’altro, riesce sempre a centrare l’obiettivo, perché ha un direttore e un presidente che riescono sempre a trovare gli uomini giusti. È una partita molto difficile. La trasferta dell’anno scorso è un ricordo indelebile, ma non vogliamo che si ripeta”.

Micovschi: “Negli ultimi tempi credo sia cresciuto molto, anche in termini di condizione. Purtroppo anche lui ha dovuto rincorrere la forma fisica ottimale tra ritardi nella preparazione e infortunio muscolare, ma adesso ha sta bene. È un giocatore che noi teniamo in seria considerazione, sia che parta titolare, sia che parta dalla panchina, perché. Ha dimostrato di poterci dare uno strappo importante quando subentra in corso d'opera”.

Plescia: “Ha avuto anche lui tanti problemi, sapete tutti di questa infezione che lo ha colpito, ha dovuto rincorrere una condizione migliore nelle ultime settimane. È in concorrenza con Maniero e Gagliano, è chiaro che poi è l’allenamento che ti porta a fare determinate scelte”.

Centrocampo a due o a tre? “Dipende dall’avversario e dalla partita che si vuol fare. Non è solo un discorso di centimetri, che riguarda prettamente le palle inattive, ma anche il modo in cui li vuoi andare a prendere, il modo in cui vuoi aggredirli o aspettarli sugli esterni, sono tanti i fattori. Quindi, vedremo in queste ore, tra oggi e domani, per quale soluzione optare”.

Scognamiglio: “Gennaro non ha bisogno di presentazioni, purtroppo è venuto meno in questi primi 6 mesi per motivi fisici. Ora non so se il mister deciderà di schierarlo domenica, la prossima o la volta successiva, ma sicuramente rappresenta un uomo importante per noi in campo e fuori dal campo”.

La rincorsa al primo posto: “La partita di lunedì scorso ci ha dato maggiore consapevolezza, sicuramente, proprio per come siamo riusciti ad aggredirli nei primi 20 minuti, al di là dell’episodio del rigore che non c'era. L’Avellino ha dimostrato, sul campo, che quei valori e quei punti di distacco non sono veritieri. Poi è chiaro che se non hai continuità e non riesci a rosicchiare punti quando loro commetteranno dei piccoli passi falsi, è normale che diventa difficile recuperare terreno. Però, il campo ci ha dato consapevolezza e coscienza di ciò che siamo”.