Da "tagliagole" a direttore: inizia la nuova carriera di Sforzini L'ex attaccante dell'Avellino ha conseguito il titolo insieme ad altri noti ex calciatori: ecco chi

C'è anche l'ex attaccante dell'Avellino Ferdinando Sforzini nell'elenco dei neo-direttori sportivi. "Fumata bianca" in seguito al superamento degli esami sostenuti lo scorso 16 marzo.

“Finalmente ufficiale!” ha esultato attraverso il proprio profilo Instagram il “tagliagole”, che lo scorso 5 dicembre aveva preannunciato a 696 TV, nel corso di 0825 - Focus Serie C: “Ho scelto di intraprendere la carriera di direttore sportivo una volta preso atto che non stavano arrivando offerte all'altezza del tipo di sfida che volevo. Sto frequentando i corsi a Coverciano, impegnativi, ma assolutamente interessanti e formativi. Ho deciso di non perdere tempo e iniziare una nuova carriera”.

Compagni illustri – Sono tanti gli altriex calciatori illustri ad aver raggiunto lo stesso traguardo. Nel dettaglio spiccano Emanuele Calaiò, Daniele Conti, Andrea Cossu, Sergio Floccari, Christian Maggio, Giandomenico Mesto, Ivan Pelizzoli e Marco Storari.

Questo l’elenco completo dei neodirettori sportivi, inclusi quelli appena citati: Enrico Ascheri, Davide Bassi, Marco Benetti, Alessandro Biscotti, Mattia Biso, Virna Bonfanti, Luca Bosio, Alessandro Bratto, Emanuele Calaiò, Marco Canciani, Monica Caprini, Jacopo Maurizio Colombo, Lucia Conte, Daniele Conti, Andrea Cossu, Neri Cresci, Giovanni De Simone, Simone Di Battista, Emiliano Donninelli, Antonio D’Ottavio, Filippo Fabbro, Sergio Floccari, Maria Antonietta Pia Foti, Michele Franco, Roberto Franzese, Giorgio Gagliardi, Attilio Gementi, Christian Maggio, Matteo Mariani, Giandomenico Mesto, Luca Ferdinando Pacitto, Ivan Pelizzoli, Alessandro Salvoro, Elvio Sanna, Marcello Sansonetti, Piergiuseppe Sapio, Stefano Scardala, Biagio Seno, Ferdinando Sforzini, Marco Storari, Gianluigi Toscano, Domenico Vassallo e Marco Zwingauer.