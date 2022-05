Avellino, sipario sulla stagione: il silenzio social fa ancora più rumore Proseguono gli allenamenti al Partenio-Lombardi, è attesa per il primo incontro in ottica 2022/2023

All'ambiente irpino non resta che attendere la prima mossa in casa Avellino dopo l'eliminazione dai playoff, con l'avventura negli spareggi promozione durata appena 90 minuti. Per la prossima settimana è atteso un summit tra la proprietà e la dirigenza, tra la famiglia D'Agostino e il direttore sportivo, Enzo De Vito, per programmare la ripartenza. La società ha chiarito pubblicamente la volontà di ricostruire la rosa salutando i calciatori protagonisti di un cammino tutt'altro che positivo, lontano dagli obiettivi estivi, sempre distante dalla prospettiva di puntare alla promozione diretta, privo di guizzi negli scontri diretti e caduto quando occorreva proprio una reazione di squadra.

Inevitabile anche uno sguardo social. Almeno sui profili ufficiali pubblici dei calciatori si conferma il silenzio. Un silenzio che fa rumore dopo la brutta serata di mercoledì e le grandi aspettative della vigilia: nessun post da parte dei tesserati, probabilmente ancora sorpresi da una eliminazione arrivata in un match in cui l'Avellino scendeva in campo con due risultati su tre. I lupi hanno preferito evitare polemiche preferendo il momento giusto per esternare considerazioni seguendo, come giusto che sia, anche il percorso societario. Nel post-gara in cui è stata espressa la volontà di chiudere diversi rapporti in essere, la sola proprietà con il ds ha raggiunto la sala stampa per la lunga conferenza stampa da bilancio stagionale.

Sarà rivoluzione per più aspetti, non solo nella rosa e dalla scelta del nuovo allenatore (il contratto di Carmine Gautieri scadrà il 30 giugno prossimo) sarà effetto domino anche per la ridefinizione di diversi ruoli nello staff. Mercoledì sera, l'Avellino è venuto meno per aspetti tecnico-tattici, ma è parsa chiara la differenza di condizione a fine stagione tra i biancoverdi e il Foggia, salito in cattedra dal 60' in poi per fisicità.