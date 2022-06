Sport e territorio, 120 ciclisti per la Cronoscalata di Montevergine Evento in ricordo di Michele Porraro, prematuramente scomparso nel 201

È tornata dopo due anni di stop causa pandemia la cronoscalata Mercogliano-Montevergine nel ricordo di Michele Porraro, 26enne mercoglianese tragicamente scomparso in un incidente stradale ad Avellino nel 2011.

Centoventi partecipanti tra uomini e donne in un evento che ha messo insieme sport e territorio organizzato dalla Pro Loco.

I ciclisti hanno preso il via da viale san Modestino dove si sono radunati tanti appassionati per una giornata che ha segnato l'inizio dell'estate mercoglianese. "Questo evento segna il ritorno alla normalità, c'è voglia di emozioni e di sport all'aria aperta. Ci aspetta una bella estate" - commentano il sindaco Vittorio D'Alessio e la presidente della Pro Loco Stefania Porraro.

L'edizione 2022 è stata caratterizzata da una stretta collaborazione con AIR Mobilità: sono state prolungate fino alle 18.30 le corse della Funicolare di Montevergine, al fine di dare la possibilità agli accompagnatori degli atleti e a quanti hanno voluto essere presenti alla partenza e in soli 7 minuti salire in vetta per potersi godere anche l'arrivo.