Avellino: Di Gaudio ancora ai box, destinato al decimo forfait in campionato Le ultime dal "Partenio-Lombardi" verso la sfida contro il Picerno, fondamentale per i lupi

Allenamento al "Partenio-Lombardi" per l'Avellino dopo la seduta di scarico effettuata al "Riga" di Lamezia Terme nel day after del match di Coppa Italia di Serie C perso solo ai rigori con il Catanzaro. Restano ai box Manuel Ricciardi, Ramzi Aya e Antonio Di Gaudio: il palermitano, in compagnia del difensore, prosegue nel ciclo di lavoro personalizzato e si è sottoposto nuovamente a terapie.

Solo quattro presenze: non gioca dalla prima di Rastelli

Di Gaudio appare destinato all'ulteriore forfait: l'attaccante ha saltato tutti i match di Coppa Italia di categoria e non scende in campo dalla trasferta di Francavilla Fontana, dall'esordio di Massimo Rastelli, l'avvio della seconda gestione del tecnico all'ombra del Partenio, iniziata il 22 ottobre scorso. Fin qui solo 4 presenze e 135 minuti di impiego: il siciliano ha saltato 12 delle 16 gare giocate dall'Avellino in stagione (9 su 13 in campionato) ed era reduce da un'annata con 20 presenze e un lungo stop nella prima parte del 2022.

Il report dell'ultima seduta

Rastelli ritrova a disposizione Simone Auriletto e Marco Garetto, che si sono allenati con i compagni sul terreno di gioco. Allenamento in campo con esercitazioni prevalentemente tattiche dopo il lavoro in palestra e la sessione video in apertura del pomeriggio al "Partenio-Lombardi" per i lupi. Richard Marcone ha ripreso ad allenarsi con il preparatore dei portieri, Angelo Pagotto: ritorno graduale e, quindi, dovrebbe restare out per la trasferta di Picerno con Pasquale Pane titolare e Francesco Forte pronto dalla panchina. Solo lavoro differenziato per Jacopo Dall'Oglio e Gianmaria Zanandrea.