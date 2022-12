Pane rinnova con l'Avellino: i dettagli del nuovo accordo Il portiere di Acerra è stato protagonista nel rilancio operato con Rastelli in panchina

Pasquale Pane ha rinnovato il contratto con l'Avellino fino al 30 giugno 2026. Il club irpino ha ufficializzato i dettagli del nuovo accordo con l'estremo difensore di Acerra, protagonista nella ripartenza con Massimo Rastelli in panchina.

Il comunicato ufficiale

"L’U.S. Avellino 1912 è lieta di comunicare di aver prolungato il vincolo contrattuale con il tesserato Pasquale Pane. - si legge nella nota della società biancoverde - Per il calciatore nativo di Acerra (NA) si tratta della terza stagione in biancoverde. In questi tre anni si è sempre distinto per abnegazione, professionalità e serietà risultando prima Uomo e poi Calciatore. Per questa ragione il club ha deciso di offrirgli un contratto lungo. Pane, infatti, ha sottoscritto un accordo che lo legherà all’Avellino fino al 30 giugno 2026. A Pasquale vanno gli auguri del club uniti ad un in bocca al lupo per le soddisfazioni che verranno".

Foto: ufficio stampa U.S. Avellino 1912