Avellino: Sottini è l'ultimo acquisto, i dettagli dell'accordo Si chiude la sessione invernale di calciomercato. È la vigilia del match di Potenza per i lupi

Edoardo Sottini è l'ultimo acquisto dell'Avellino nella sessione invernale di calciomercato. Il difensore, classe 2002, ha vissuto la prima parte della stagione nel girone A di Serie C con la Triestina. Dal prestito in terra giuliana a quello in Irpinia per Sottini, di proprietà dell'Inter: infatti, la società nerazzurra ha dato l'ok al cambio di maglia per il nativo di Brescia.

Il comunicato ufficiale

"L’US Avellino comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo dalla Triestina con l’assenso dell’Inter, le prestazioni sportive del calciatore Edoardo Sottini. Nato a Brescia il 18 agosto 2002, il giovane difensore è cresciuto nelle giovanili dell’Inter. Tra i professionisti ha indossato le maglie di Pistoiese e Triestina totalizzando 45 presenze e 4 gol".