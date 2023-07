Avellino: è ufficiale l'accordo con D'Amico, i dettagli di contratto e acquisto La società irpina inserisce il trequartista nella rosa a disposizione di Rastelli per il 2023/2024

Felice D'Amico è un nuovo calciatore dell'Avellino. Il trequartista, reduce dall'avventura in prestito alla Pro Sesto, è stato ceduto a titolo definitivo dalla Sampdoria alla società irpina. D'Amico si è legato all'Avellino con un contratto triennale. L'acquisto del nativo di Palermo, classe 2000, rientra nell'idea biancoverde del 4-3-1-2 per la stagione 2023/2024.

Il comunicato ufficiale del club

"L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dalla U.C. Sampdoria, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Felice D’Amico. Nato a Palermo il 22 agosto 2000 il trequartista siciliano ha firmato con il club un contratto triennale. Tra i professionisti ha indossato le maglie di Sampdoria, Chievo Verona, Pro Sesto e Gubbio, collezionando 84 presenze, divise tra serie A, Serie B, Serie C, Coppa di C e playoff di serie C, nelle quali ha realizzato 9 reti e fornito 3 assist ai propri compagni di squadra. Benvenuto in Irpinia Felice".

Foto: sito ufficiale U.S. Avellino 1912