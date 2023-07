Avellino: ufficiale l'arrivo di Ghidotti, i dettagli dell'accordo con il Como Serie C: ulteriore annuncio del club irpino dopo quello di D'Amico

Simone Ghidotti all'Avellino: è ufficiale l'accordo tra la società irpina e il Como. Il club lariano ha ceduto a titolo temporaneo l'estremo difensore bresciano, classe 2000, titolare nella prima parte dell'ultima stagione di Serie B. Obiettivo continuità tra i pali per Ghidotti ripartendo dalla Serie C e dalla porta dell'Avellino. Sarà il primo portiere della squadra irpina con Pasquale Pane vice e con Richard Marcone pronto al trasferimento al Sorrento. Ghidotti si aggiunge alla lista dei volti nuovi che vedeva già la presenza di Tommaso Cancellotti, Erasmo Mulè, Cosimo Patierno e Felice D'Amico. Nelle prossime ore sarà ufficiale anche l'ingresso di Ignacio Lores Varela. Si prospetta un biennale con opzione per il jolly offensivo uruguagio.

Il comunicato ufficiale del club biancoverde

"L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dal Como 1907, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Simone Ghidotti. Nato a Brescia il 19 marzo 2000 il portiere è cresciuto nelle giovanili della Fiorentina. In carriera ha indossato le maglie di Pergolettese, Gubbio e Como. Tra i professionisti ha collezionato 120 presenze, divise tra serie B, serie C, Coppa Italia, Coppa di C e playoff e playout di serie C. Benvenuto in Irpinia Simone".

La rosa reparto per reparto

Portieri

Confermati: Pane (2026)

Volti nuovi: Ghidotti (2024, in prestito dal Como)

In uscita: Marcone (2024)

Difensori

Confermati: Auriletto (2024), Ricciardi (2024), Tito (2024), Benedetti (2025), Moretti (2025, diritto di recompra Inter)

In uscita: Zanandrea (2024), Aya (2025), Illanes (2025), Rizzo (2025)

Volti nuovi: Cancellotti (2025), Mulè (2026)

Centrocampisti

Confermati: Matera (2024), Dall'Oglio (2025), D'Angelo (2025), Mazzocco (2025), Maisto (2026)

In uscita: Casarini (2024), Franco (2024)

Ceduti: Garetto al Renate

Attaccanti

Confermati: Russo (2024 verso il rinnovo 2026), Trotta (2024), Marconi (2025)

Volti nuovi: Patierno (2025 più opzione per il 2026), D'Amico (2026)

In entrata: Lores Varela (2025 più opzione per il 2026)

In uscita: Guadagni (2024), Kanoute (2024), Micovschi (2024), Murano (2024), Plescia (2024), Tounkara (2025)

Ceduti: Ceccarelli al Picerno

Foto: sito ufficiale U.S. Avellino 1912