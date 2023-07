Avellino: ufficiale l'accordo con Falbo, i dettagli del contratto Serie C: l'esterno difensivo sinistro è reduce dall'avventura con il Monopoli

Luca Falbo è un nuovo calciatore dell'Avellino. L'esterno difensivo sinistro, classe 2000, ha firmato un contratto annuale (30 giugno 2024) con opzione di rinnovo. È il settimo annuncio in entrata da parte della società biancoverde con Luca Palmiero pronto all'ingresso nella rosa 2023/2024. Falbo è reduce dall'avventura con il Monopoli.

Il comunicato ufficiale del club irpino

"L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver ingaggiato, con un accordo su base annuale con opzione di rinnovo, il calciatore Luca Falbo. Nato a Chivasso (TO) il 21 febbraio 2000 il giocatore piemontese è cresciuto tra le giovanili di Roma e Lazio. In carriera ha indossato le maglie di Lazio, Viterbese e Monopoli. In totale, tra i professionisti, ha collezionato 49 presenze divise tra Europa League, Serie A Serie C, Coppa di serie C e Playoff di serie C. Benvenuto ad Avellino Luca".

Foto: sito ufficiale U.S. Avellino 1912