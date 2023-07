Avellino: Franco alla Turris, ecco i dettagli dell'accordo Il centrocampista torna nel club corallino, salutato nel 2022 e ritrovato già a inizio 2023

Daniele Franco saluta l'Avellino. Il centrocampista napoletano, classe '94, torna alla Turris, ma questa volta a titolo definitivo. Franco aveva chiuso la prima avventura con i corallini nel giugno 2022 per aprire l'esperienza in biancoverde, durata meno di 6 mesi. Il partenopeo era stato girato in prestito secco dall'Avellino alla Turris per un primo ritorno in biancorosso a gennaio e ora chiude definitivamente con la società irpina rientrando a titolo definitivo nel club del presidente Antonio Colantonio.

Il comunicato ufficiale del club irpino

"L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver ceduto a titolo definitivo alla Turris il calciatore Daniele Franco. Il club ringrazia il giocatore per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera".

Foto: sito ufficiale U.S. Avellino 1912